Rosa di Grazia e Deddy si sono lasciati: la conferma della ballerina

Tra Rosa di Grazia e il cantante Deddy è tutto finito. I fan se ne erano già accorti da tempo, ma nessuna conferma da parte dei diretti interessati, fino ad oggi. A rompere il silenzio è proprio la pupilla di Lorella Cuccarini.

La ragazza, da poco tornata sui social, non ha perso occasione per essere onesta e sincera con i suoi follower che bramavano di informazioni. La ballerina ha spiegato che il motivo di tanta attesa era perché ancora non era pronta a far saper a tutti che la sua relazione è naufragata.

I ragazzi si sono conosciuti all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi e sono andati proprio insieme alla sfida finale che ha visto trionfare Deddy. Ora, la ballerina spiega:

Me lo avete chiesto in tanti e tante volte e io ho sempre glissato. L’ho fatto semplicemente perché non mi sentivo pronta. Questo periodo di silenzio è stato necessario per riflettere, metabolizzare e soprattutto per trovare le parole.

Da come parla, sembra che il motivo sarebbe da ricercare in abitudini e stili di vita diversi che, fuori dalla scuola, non sarebbero stati più gli stessi:

“La relazione tra me e Deddy, pur essendo nata in un contesto molto lontano dalla nostra quotidianità, è stata per me davvero importante. Dopo un mese, sono qui per dirvi che la storia tra di noi, fuori, non ha avuto un nuovo inizio come avrei immaginato e sperato. Forse anche per questo ci ho messo un po’ di più a parlarne apertamente. Si sa le cose possono andare o non andare, fa parte della vita e soprattutto non è colpa di nessuno… semplicemente io non ero ancora pronta a parlarne pubblicamente.

Ma nessun rancore e nessuna mancanza di rispetto. I due continuano a volersi bene e rispettarsi e chissà, se sono rose fioriranno. La ballerina conclude: