Una giornata meravigliosa per Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione che hanno annunciato l’arrivo del loro secondo figlio. La coppia è unita da più di quattro anni ormai, dal loro percorso a Uomini e Donne non si sono più lasciati.

Qualche momento di crisi, come in tutte le famiglia, ma ora Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, sono più uniti che mai. Dopo la nascita del primo figlio, Dodo Ethan, ora hanno deciso di allargare ancora la famiglia.

Ad annunciarlo è stata l’influencer in persona che, con un post su Instagram con pancione bene in vista ha fatto sapere la bella notizia. Sul post, però, non sono mancate le polemiche e scrive:

Prima rispondo alle polemiche :”È incinta,lo nasconde,non ha mai avuto quella pancia lei”. “È incinta e lo nega”. “Nascondere la gravidanza, che tristezza”. “lo dirà nelle sedi opportune”. “Non vuole dirlo a noi che cosa ridicola”ecc ecc

Permettetemi solo di dire che credo sia sacrosanto diritto di ogni donna comunicare quando vuole una notizia così importante. E lo si fa quando si ci sente sereni e pronti. E solo la diretta interessata può sapere quando arriva quel momento.E credetemi non perché si voglia nascondere come stupidamente leggo, ma mamme e donne sanno quanto siano delicati i primi mesi di gravidanza, quanto si ci senta responsabili,in tensione e piene di paure.

Le polemiche derivano dal fatto che già, qualche paparazzo e i fan più accorti, avevano notato un pancino sospetto. Al momento però, Rosa Perrotta è serena e ha deciso di dirlo al mondo con i suoi tempi:

“Quanto la mattina, appena si aprono gli occhi, l’unica cosa che si spera è che tutto vada bene. Non è sempre tutta questione di gossip. È una vita. Va trattata come tale. Fatta questa premessa e venendo alle cose belle, anzi bellissime, ora sono pronta per dirvi che ebbene si, aspettiamo un altro figlio!

Ethan sarà “il maggiore,”e la cosa mi fa troppo sorridere. So che tantissimi di voi saranno felicissimi per noi perché ormai vi conosco anch’io e posso già dirvi GRAZIE DI CUORE. Perché mi sto decisamente allargando io, e ci allarghiamo noi,insieme,dato che ormai siete la nostra grande famiglia. Quindi preparatevi,ci aspetta una nuova grande avventura da condividere. VI VOGLIAMO TROPPO BENE❤️“