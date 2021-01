Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: lei svela tutta la verità sul rapporto

È tornato il sereno tra Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta e proprio lei ha deciso di rompere il silenzio sui social. I genitori di Dodo hanno attraversato una profonda crisi che, fortunatamente, sembrerebbe essere risolta.

La donna ha, per la seconda volta, spiegato il delicato momento che ha vissuto. Lei e Pietro Tartaglione hanno passato le vacanze di Natale apparentemente separati, ma nei primi giorni del 2021 tutto sembra essersi risolto.

In questo periodo di crisi però, Rosa Perrotta e Pietro hanno dovuto leggere e affrontare anche l’opinione del pubblico. Entrambi sono rimasti in silenzio e hanno rifiutato varie interviste, ma ora è giunto di togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

In questo mesetto in cui tutti si sono spesi, tutti hanno parlato, tutti hanno detto la loro su quello che ci è successo, io sono stata in silenzio. In silenzio come molto spesso faccio, a guardare. Perché non ne avevo voglia, non mi interessava giustificarmi e dare spiegazioni. Ho preferito vivermi il mio momento in modo molto silenzioso. E perché mi diverte vedere fino a che punto arriva l’arroganza, la presunzione e la cattiveria della gente.

La ragazza ha deciso di smentire tutte le finte voci sul loro conto, senza però spiegare qual è stato davvero il motivo della crisi. Rosa è stata anche molto dura con se stessa, considerando il momento di pausa come un fallimento.

“Adesso è giusto che qualcosa la dica io. Purtroppo non sono incinta e non mi sposo. La pubblicità è la cosa più divertente: ho affrontato questa cosa facendo l’opposto. Ho rifiutato di andare in tv a parlare di questa cosa, ho rifiutato di parlare sui giornali. Io non sono solita costruire altare sui miei fallimenti, e rappresentando questo il fallimento della mia vita non ci sono riuscita. Credo che alcune cose vadano gestite e affrontate tra le mura di casa propria, in maniera più dignitosa possibile”.

Alla fine la ragazza ha concluso spiegando che i due stano ritrovando la serenità e sono tornati entrambi a Milano. Il piccolo Dodo è sereno e questo è quello che conta di più.