Rosa Perrotta è stata una delle troniste più amate della storia di Uomini e Donne. Uscita dal programma, la storia con Pietro Tartaglione è andata avanti a gonfie vele tanto che i due, dopo 4 anni insieme, hanno anche messo su famiglia.

L’influencer è diventata mamma del piccolo Dodo, un bambino molto solare e allegro che, però, purtroppo, di recente ha passato una nottata di inferno. A raccontarlo è stata proprio Rosa Perrotta in persona che ha vissuto momenti di terrore.

Rosa Perrotta ha spiegato che, mentre il piccolo Domenico Ethan dormiva con il papà, si è svegliato in piena notte dopo aver rigettato nel letto. Il bambino, è stato male per molto tempo.

A destare preoccupazione alla giovane è stato il fatto che Dodo non rispondeva ai segnali, ma come ha giustamente sottolineato la donna, il piccolo era semplicemente insonnolito.

Dopo esser stata tranquillizzata dal compagno Pietro Tartaglione, Rosa ha capito che il bambino aveva solo avuto una brutta indigestione e, dopo aver rigettato altre 2 o 3 volte, si è sentito subito meglio.

Fortunatamente, la corsa in ospedale non è servita. Dodo si è ripreso spontaneamente dopo qualche ora di sonno. Rosa Perrotta, ha però sottolineato quanta forza debbano avere i genitori per mantenere il sangue freddo in certe situazioni.

Il racconto si conclude con un elogio a tuti quei genitori che, purtroppo, devo convivere con bimbi malati.