Rosa Perrotta racconta le ore di terrore vissute per il figlio: “Ha perso i sensi”

Avventura tremenda per Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. La coppia di Uomini e Donne ha subito un brutto spavento a causa del figlio maggiore Ethan. L’influencer 32 enne ha raccontato il dramma sui social e si è rivolta a tutte le neomamme.

Rosa Perrotta era sparita per qualche ora dai social e ha iniziato il discorso raccontando cos’è successo. Il bambino, che tra poco diventerà il fratello maggiore, ha avuto la febbre molto alta, tanto che l’ha portato al collasso.

Ethan è stato molto male, penso che sia stata la notte più brutta e spaventosa da quando è nato. Ho temuto potesse avere danni cerebrali. Abbiamo visto che non stava molto bene, sembravano però classici sintomi da influenza, era un po’ abbattuto, mangiava meno.

Al ritorno dalle vacanze a Napoli, il piccolo “era di fuoco, bollente, febbre altissima, non siamo neanche andati a casa, siamo andati subito in ospedale”. “Era una stufa. Praticamente, arrivati al pronto soccorso non dormiva, non per il sonno ma perché collassato. Hanno appurato che si trattava di febbre da gola, che dà picchi altissimi ed improvvisi”

I sanitari hanno dato al piccolo del cortisone che, però, oltre ad abbassargli la febbre gli ha provocato una preoccupante crisi isterica:

“La cosa più grave non è stata la febbre salita durante la notte. Sotto l’effetto del cortisone Ethan ha avuto una crisi isterica. Io non lo riconoscevo, piangevo disperata. Faceva cose strane, lanciava oggetti, intrattabile a livelli mai visti”.

Fortunatamente il piccolo ora è in buona salute, e la tronista ha raccontato a tutti la sua esperienza per star vicino alle mamme che potrebbero vivere la stessa sorte.