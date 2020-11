Rosa Perrotta è un’influencer molto amata. Uscita dal famoso programma Uomini e Donne, oggi è una donna affermata con alle spalle una bellissima famiglia. Il piccolo Dodo e il marito Pietro Tartaglione le sono sempre accanto e si godono gli attimi famigliari.

View this post on Instagram

Recentemente però, la donna si è mostrata visibilmente dimagrita. Proprio ai suoi fan è scattata un’eccessiva preoccupazione, purtroppo però, anche gli haters non si sono risparmiati.

Dopo i numerosi commenti sotto l’ultimo post, Rosa Perrotta ha deciso di rompere il silenzio e fare chiarezza. Fortunatamente, l’anoressia non c’entra. Al contempo però, altri motivi piuttosto importanti hanno portato alla donna un eccessivo livello di stress.

Volevo fare due chiacchiere con voi e prendo spunto da alcuni commenti che ho letto sotto il mio ultimo post circa la mia magrezza e il mio stato fisico. Sono molto amareggiata. Chi mi conosce sa che non sono una che tende a spettacolarizzare il proprio dolore o i momenti negativi della sua vita.

Condivido solo le cose belle perché credo che le tragedie le viviamo un po’ tutti. Preferisco regalare un sorriso che raccontare i miei drammi. Credo che i grandi dolori meritino silenzio. Come vi siete accorti, qualche tempo fa sono stata via.

Vengo dal periodo più brutto della mia vita, sono stata fuori qualche giorno per affrontarlo. Una delle persone più care della mia vita è stata molto male. È stato un periodo buio e difficile in cui abbiamo dovuto tutti rimboccarci le maniche e trovare la forza per affrontare la situazione.