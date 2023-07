Rosalia e Rauw Alejandro si sono lasciati: lo scorso marzo la cantante aveva ricevuto la proposta di matrimonio

Nel corso delle ultime ore i nomi di Rosalia e Rauw Alejandro sono tornati ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Stando alle indiscrezione rese pubbliche dal sito americano ‘People’, pare che i due artisti abbiano deciso di mettere la parola fine al loro amore. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Sembrava procedere a gonfie vele la storia d’amore tra Rosalia e Rauw Alejandro, invece qualcosa ha fatto sì che la coppia prendesse la decisione di separarsi. Ricordiamo che lo scorso marzo i due artisti si sono fidanzati ufficialmente ed hanno annunciato la loro decisione di convolare a nozze.

Come già anticipato, la notizia è stata resa pubblica dal sito americano ‘People’. Al momento non si conoscono i motivi per cui Rosalia e Rauw Alejandro abbiano preso la decisione di separarsi e la coppia non ha ancora rotto il silenzio in merito al gossip che li sta travolgendo in questi giorni.

La storia d’amore tra Rosalia e Rauw Alejandro: tutti i dettagli

Rosalia e Rauw Alejandro sono stati avvistati insieme per la prima volta nel 2021, anno in cui hanno deciso di uscire allo scoperto. Nonostante siano due personaggi costantemente sottoposti alla luce dei riflettori, i due artisti hanno sempre cercato di mantenere una certa riservatezza riguardo la loro vita privata e il loro rapporto.

Solo negli ultimi mesi i due hanno preso la decisione di condividere la loro storia d’amore sui social. Qui, infatti, Rosalia ha mostrato ai suoi moltissimi followers l’anello di fidanzamento ricevuto dal Rauw Alejandro in occasione della proposta di matrimonio. In seguito alla notizia della separazione, i due artisti sono rimasti in silenzio e hanno deciso di non commentare, almeno per ora, il gossip che li sta travolgendo in questi ultimi giorni.