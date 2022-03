Tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello ormai sembra essere tutto finito. Ormai da un po’ di tempo le due sembravano essere ai ferri corti e ora sembrano non esserci più dubbi.

Rosalinda Cannavò non è stata infatti invitata al compleanno di Dayane Mello svoltosi qualche giorno fa.

Ospite a Casa Chi, la ragazza ne ha parlato con Gabriele Parpiglia e ha fatto il punto della situazione:

Io non ero al compleanno di Dayane. Ne approfitto per rispondere a tutte quelle persone che mi hanno anche criticato – quindi oltre al danno pure la beffa – perché non ho fatto gli auguri di compleanno a Dayane.

L’attrice ha svelato anche problemi seri in famiglia:

In realtà, dopo avere ricevuto una diffida, tra l’altro a casa dei miei genitori giù in Sicilia, in un periodo molto difficile per mia madre, mi sembrava paradossale ricevere l’invito e, ovviamente, anche se l’avessi ricevuto, non avrei accettato.