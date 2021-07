Rudy Zerbi e Sangiovanni sono ancora in ottimi rapporti? Il professore svela la verità

Anche quest’anno il talent Amici di Maria De Filippi ha sfornato dei talenti straordinari. Tra questi, ovviamente, il secondo classificato: Sangiovanni. Anche questo talento è stato scovato da Rudy Zerbi, discografico, conduttore radiofonico e ormai affermato professore nella trasmissione.

In quest’ultima edizione, il professore ha intavolato diversi siparietti con Arisa e Anna Pettinelli, tuttavia, ha seguito sempre il percorso del suo allievo che ha preso il volo. In che rapporti sono oggi? Intervistato da Tv, Sorrisi e canzoni, il professore ha raccontato in che rapporti sono oggi con il cantante vento.

Con Sangiovanni siamo sempre in contatto. Ma proprio pensando a lui, che ha 18 anni, c’è un’altra cosa particolare di questa estate musicale: ci sono tantissimi artisti che non hanno neanche 20 anni.

Il professore ha parlato anche del tormentone estivo che nessuno riesce a smettere di cantare: ““Malibu” unisce le generazioni e questo fa la differenza in un successo. Dai bambini agli adulti la cantano tutti.”.

Infine, Rudy Zerbi, ha anche parlato del tormentone che ha tenuto viva questa edizione del talent show: Il Perla Blu.