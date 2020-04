Rumer Willis, la figlia d’arte è pronta a spiccare il volo Rumer Willis, la figlia d'arte di Bruce Willis e Demi Moore, deve molto ai suoi genitori, ma ora è pronta a spiccare il volo

Sapete chi è Rumer Willis? Forse il cognome potrebbe suggerirvi qualcosa. Sì, è una figlia d’arte. I suoi genitori sono due tra gli attori più amati di tutti i tempi: a papà Bruce Willis e mamma Demi Moore deve molto. Ma ora è pronta a spiccare il volo.

Rumer Glenn Willis è nata a Paducah, nel Kentucky, il 16 agosto del 1988. Attrice statunitense, non poteva che seguire la carriera dei genitori, da cui ha ereditato un grandissimo talento per la recitazione. I genitori, infatti, sono Demi Moore e Bruce Willis: è nata in Kentucky, perché in quel periodo il padre si trovava lì sul set del film Vietnam: verità da dimenticare.

Ha debuttato a 7 anni, nel 1995, sul grande schermo, in un film in cui recitava anche la madre. Nel film Amiche per sempre è stata citata come Willa Glen. È cresciuta insieme alle due sorelle, Scout LaRue, nata nel 1991, e Tallulah Belle, nata nel 1994 (i genitori si sono separati nel 2011 e hanno divorziato nel 2013). E anche insieme ad altre figlie d’arte, come Dakota Johnson, figlia di Melanie Griffith e Don Johnson, e Riley Keough, nipote di Elvis Presley.

Dopo Amiche per sempre, ha preso parte a Striptease, a FBI: Protezione testimoni e nel 2005 è in Hostage, dove è protagonista insieme al padre Bruce Willis. Sarà l’ultimo film in cui il suo nome è legato a quello dei genitori.

Da quel momento ha deciso di volare da sola, prima nel film From Within e poi ne La coniglietta rosa, del 2008, anche se nello stesso anno ha partecipato al corto della madre dal titolo Streak.

Nel 2009 è in Patto di sangue di Stewart Hendler, mentre nel 2017 la ritroviamo in Hello Again.

L’anno successivo è in The Bombing – La battaglia di Chongqing, regia di Xiao Feng, mentre nel 2019 è stata inteprete nel capolavoro di Quentin Tarantino “C’era una volta a… Hollywood”.