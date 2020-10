Un po' talent e un po' reality: RuPaul's Drag Race e il nuovo arrivato su Netflix che non puoi perderti

Se state cercando qualcosa di alternativo da vedere su Netflix e siete stanchi dei soliti telefilm, vi proponiamo la visione di RuPaul’s Drag Race, il talent show conosciuto in Italia anche come America’s Next Drag Queen.

Un po’ talent, un po’ reality, ecco cos’è RuPaul’s Drag Race

Si tratta di un reality show statunitense che si basa su una competizione tra drag queen, già in onda sul canale LogoTv dal 2009 al 2016. In Italia è arrivato qualche anno dopo su Fox Life e oggi disponibile anche su Netflix con tutte le sue 12 stagioni.

Lo show è prodotto dalla World of Wonder e il suo presentatore, nonché ideatore dello show è RuPaul, che ha dato il suo nome al reality nel quale è anche giudice e mentore.

Come funziona il talent show americano?

Durante le puntate possiamo vedere diversi concorrenti intenti a mostrare le loro doti di intrattenitori e di stile sfidandosi in varie gare. Ogni settimana i protagonisti del reality vengono giudicati per le loro performance da vari giudici.

Fissi o variabili, i giudizi che prendono parte a RuPaul’s Drag Race sono tantissimi e variano di settimana in settimana. A fine di ogni puntata un concorrente viene eliminato fino all’incoronazione dell’ultimo sopravvissuto che si aggiudica la corona di America’s Next Drag Superstar.

Tra i giudizi delle scorse stagioni anche Demi Lovato, Bob Mackie, Rose McGowan, Olivia Newton-John, Rebecca Romijn, Gigi Hadid.

RuPaul’s Drag Race: un successo internazionale

Visto il grande successo del talent, dopo la sua prima edizione, sono nati diversi spin-off come RuPaul’s Drag U e RuPaul’s Drag Race All Stars. Lo show oggi è trasmesso a livello internazionale, e con l’avvento su Netflix si è guadagnata una fetta ancora più ampia di telespettatori.

Se vi state ancora chiedendo se guardare o meno RuPaul’s Drag Race, lasciatevi dire che lo show ha ricevuto varie nomination e premi, tra cui il premio come Miglior reality show ai GLAAD Media Awards 2010, 4 nomination ai Critics’ Choice Television Award, tra cui Miglior reality e 3 Emmy Awards come Miglior presentatore di un reality o talent show a RuPaul.