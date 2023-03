Rupert Murdoch si sposa per la quinta volta a 92 anni

La sua futura moglie ha 26 anni in meno di lui.

Rupert Murdoch, uno degli uomini più ricchi del pianeta ha deciso di convolare a nozze per la quinta volta nella sua vita alla veneranda età di 92 anni. La notizia era nell’aria da tempo, da quando era stato paparazzato con la sua nuova fiamma di 26 anni più giovane. Adesso, in occasione dei festeggiamenti per la festa di San Patrizio, è arrivata l’ufficialità e il matrimonio a quanto pare avverrà molto presto, siamo già ai dettagli.

Fonte: web

A confermare il tutto ci ha pensato lo stesso imprenditore in un’intervista rilasciata al New York Post. “Avevo paura di innamorarmi, ma sapevo che questa sarebbe stata l’ultima volta, sono felice. Ero molto nervoso, ma non vediamo l’ora di trascorrere insieme la seconda metà della nostra vita” – ha svelato.

La proposta c’è stata lo scorso 17 marzo per omaggiare la futura moglie, che ha origini irlandesi, infatti si festeggiava il patrono di questa nazione che è San Patrizio. La sua futura consorte si chiama Ann Lesley Smith ed ha 26 anni in meno di lui.

Le prima immagini dei due insieme sono state scattate dai paparazzi del settimanale Chi che li aveva beccati in spiaggia alle Barbados poco dopo che avevano finito di farsi un bagno. “Per entrambi è un dono di Dio, ci siamo conosciuti lo scorso settembre e io sono vedova da 14 anni. Come Rupert, mio marito era un uomo d’affari e parlo la sua lingua. Condividiamo le stesse convinzioni” – ha detto Ann.

In passato Rupert è stato sposato con Patrizia Booker, Anna Torv, Wendi Deng e Jerry Hall. E ora tocca ad Ann Lesley Smith, la sua quinta moglie, si spera l’ultima visto che il magnate australiano ma naturalizzato americano ha festeggiato lo scorso 11 marzo i suoi 92 anni.