Sabrina 3 su Netflix, arriva lo streaming Sabrina 3 arriva in streaming su Netflix, per la gioia di tutti i fan della strega teenager più famosa del piccolo schermo

Sabrina 3 torna in streaming su Netflix, per la terza stagione della serie amatissima. Protagonista ancora una volta la giovanissima teenager alle prese tra magia e anche amore. Per una versione che è piaciuta davvero moltissimo, ottenendo un successo incredibile.

Sabrina 3 arriva su Netflix a partire dal 25 gennaio 2020 con le nuove puntate della nuova serie. Gli episodi della terza stagione partono dal momento in cui la strega e gli amici sono in missione per poter salvare Nicholas, che si trova in inferno dopo un grande sacrificio fatto per poter finalmente porre fine al lavoro terrificante del Signore Oscuro.

A Greendale arriva un circo che di divertente ha davvero poco e che ha come scopo quello di risvegliare il male. Sabrina, dunque, si trova alle prese con un fidanzato da salvare, perché è finito all’inferno per salvare tutti quanti dal Signore Oscuro. Deve proteggere i suoi amici e anche difendere la sua città da una nuova presenza oscura che rischia di gettare nel caos il mondo.

Cast di Sabrina 3

Kiernan Shipka veste i panni di Sabrina Spellman, una giovane adolescente, che per metà è umana e per metà è strega. Frequenta l’Accademia delle Arti Oscure per diventare sempre più brava. Nella prima stagione ama Harvey, ma poi gli preferische Nicholas.

Ross Lynch veste i panni di Harvey Kinkle, ex fidanzato di Sabrina, che adesso sta con Roz. Lui appartiene a una stirpe di cacciatori di streghe, ma decide di non seguire le orme di famiglia.

Lucy Davis è Hilda Spellman, zia di Sabrina. Miranda Otto, invece, è Zelda Spellman, l’altra zia. Chance Perdomo è Ambrose Spellman, cugino stregone di Sabrina. Michelle Gomez è Mary Wardwell / Lilith / Madam Satan. Jaz Sinclair è Rosalind “Roz” Walker, migliore amica di Sabrina. Lachlan Watson è Susie/Theo, amico di Sabrina e Roz.

Tati Gabrielle è Prudence Blackwood, Adeline Rudolph Agatha, Richard Coyle è Padre Faustus Blackwood.