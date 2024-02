Sabrina Ferilli racconta il dramma che sta vivendo in casa sua a Roma: abitanti sotto shock

Senza acqua tutto il quartiere Prati di Roma, anche la casa dell'attrice Sabrina Ferilli, protagonista della serie tv Gloria. Lei ci scherza in una storia su Instagram

È tutto da ridere il commento che Sabrina Ferilli fa dopo essere rimasta senza acqua in casa a Roma. Nel quartiere Prati tutti hanno fatto i conti con questo piccolo grande problema che non è facile da affrontare. Lei commenta ridendo e facendo vedere le bacinelle piene d’acqua messe sul balcone. Una riserva idrica per andare incontro a questo contrattempo fastidioso.

L’attrice romana in queste ore si sta godendo il successo della nuova fiction Rai di cui è protagonista, dal titolo Gloria. 4 milioni di spettatori hanno visto il suo ritorno nella tv del servizio pubblico, vestendo i panni di una star in declino.

Dalla gloria per quello che sta accadendo nella sua carriera, ai problemi della vita di tutti i giorni, che accomunano le grandi dive come lei a noi comuni mortali. Tutti nel quartiere in cui lei vive nella capitale sono rimasti improvvisamente senza acqua.

A raccontarlo è la stessa attrice romana, che è rimasta senz’acqua come molti altri romani, non solo nel quartiere Prati, dove vive anche lei. La sua via è stata colpita da questo bel disagio, che può diventare decisamente fastidioso.

“Ohhh ed oggi per essere felici 24 ore senza acqua! La vita mi riporta sempre con i piedi per terra! Daje tuttaaa“.

Questo quello che ha scritto l’attrice romana in una Storia su Instagram che ha fatto tutti sorridere.

Sabrina Ferilli senza acqua ci scherza un po’ su e raccoglie acqua sul balcone

L’attrice romana, protagonista della serie tv Gloria sui canali Rai, ha mostrato una foto del suo terrazzo della casa nel quartiere Prati di Roma. Un terrazzo pieno di bacinelle e pentole piene d’acqua.

Davvero uno scatto singolare e simpatico, che mostra la vera anima di Sabrina Ferilli. Una diva che non è una diva, ma è rimasta sempre se stessa. E forse è proprio questo il segreto del suo successo e della sua popolarità.