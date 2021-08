Brutta nottata per l’ex ballerina di Amici di Maria De Filippi, Sabrina Ghio. L’influencer ha dovuto fare i conti con un problema del fidanzato: il sonnambulismo. Proprio lei ha raccontato di essersi svegliata perché lui l’ha presa a schiaffi.

a raccontare il tutto sui social è stata la diretta interessata che ha espresso la sua preoccupazione. Scossa, ne ha parlato ai fan, ma fortunatamente, tutto bene quel che finisce bene:

Sono seriamente preoccupata per la mia incolumità, ho rischiato l’infarto stanotte! Tremavo come una foglia. A mano aperta, mi dà dei ceffoni in faccia fortissimi. Io gli dico, “Carlo mi hai menato”, lui in preda al sonno mi chiede scusa. Non ho chiuso occhio tutta la notte, ero seduta sul letto che tremavo come una foglia che non capivo cosa fosse successo, mi stavo sentendo male. Non dormirò mai più nella mia vita, lo so.