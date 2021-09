È stata un’estate senz’altro emozionante per Sabrina Ghio che ha ricevuto anche la proposta di matrimonio anche da parte del suo fidanzato, ma oggi per la tronista inizia di nuovo un brutto periodo. La donna è tornata a parlare della malattia.

Nelle sue storie Instagram la donna ha pubblicato uno scatto ed è tornata a parlare della sua malattia. Al momento non è chiara la patologia che l’ha colpita, ma a luglio era stata operata.

Oggi sono stata assente e silenziosa. Ogni tanto i pensieri si fanno sentire, mi travolgono, mi sento come fossi in una lavatrice, allora mi accorgo che quando accade questo io faccio finta di nulla, come se vivessi due vite quella dentro di me con le mie paure e quella che vivo con gli altri con il sorriso!

Oggi avrò la prima visita di controllo dopo l’operazione di luglio! Oggi è una giornata così.. non avrò notizie riguardo perché dovrò sottopormi a degli esami, i risultati arriveranno tra qualche settimana, ma oggi si ricomincia. E dentro di me mi ripeto sempre che andrà tutto bene.

All’epoca, sempre con uno scatto su Instagram aveva rivelato: “Ora sono in una camera di ospedale aspettando il mio turno per essere operata…Con la paura nelle vene e le dita incrociate sperando che vada tutto bene! Questo per dirvi che dietro ogni profilo Instagram c’è una persona che combatte una battaglia, che magari non ha il coraggio di condividerla con milioni di persone, ma che merita comunque il vostro rispetto! Siate gentili e più buoni”.