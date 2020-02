Sabrina Salerno sul palco del Festival di Sanremo 2020, la rivincita in un video Sabrina Salerno sul palco del Festival di Sanremo 2020, un'esibizione mozzafiato che ha il sapore della rivincita; ecco il video

L’esibizione di Sabrina Salerno sul palco del Festival di Sanremo 2020 ha il sapore della rivincita: la showgirl genovese, di casa sul palco dell’Ariston, si è tolta per un attimo i panni di presentatrice per indossare quelli di cantante e ha riportato il pubblico sanremese indietro nel tempo di quasi 30 anni con la sua “Boys (Summertime Love)”. Ecco il video dell’esibizione:

Sabrina Salerno, classe 1968, è stata invitata da Amadeus ad affiancarlo come co-conduttrice sul palco dell’Ariston per 2 serate: la seconda, mercoledì 5 febbraio 2020 e la quinta, per la finalissima, l’8 febbraio 2020. Da quando si è saputo che Sabrina Salerno avrebbe condotto, insieme ad altre colleghe, il Festival di Sanremo 2020, tutti aspettavano il momento magico: la sua esibizione con il brano “Boys (Summertime Love)” che l’ha resa famosa.

E lei non ha deluso le aspettative. Pantaloni neri di pelle, tacco vertiginoso e giacca nera ricoperta di paillettes, Sabrina Salerno si è portata con se sul palco tanti ballerini bellissimi e si è scatenato in un sensualissimo ballo, riportando indietro nel tempo il pubblico di Sanremo e i telespettatori negli anni ’80.

Un momento magico che tutti hanno apprezzato. Sabrina Salerno ha dimostrato di essere ancora in forma come allora e ha incantato tutti risvegliando la nostalgia di quei anni.

Visualizza questo post su Instagram Smiling….❤️❤️❤️ Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial) in data: 9 Feb 2020 alle ore 3:55 PST

“Boys (Summertime Love)” fu un successo planetario che la lanciò in cima alle classifiche di mezzo mondo. Nelle caldi notti dell’estate del 1987 la sua canzone risuonava in tutte le discoteche, bar e su tutte le spiagge durante le feste.

La sua esibizione a Sanremo è stata dunque un successo e, come ha dichiarato lei stessa in un’intervista, ha avuto il sapore della rivincita, visto che, ultimamente, la showgirl è stata un po’ messa da parte.

Dopo l’esibizione, la bella Sabrina Salerno è tornata a fare la co-conduttrice, insieme ad Amadeus, Diletta Leotta e Francesca Sofia Novello.