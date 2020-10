Salmo e Greta Menardo sono tornati insieme? Qualche giorno fa vi abbiamo parlato delle accuse della ragazza contro il rapper sardo, ma ora sembra che tra i due sia ritornato il sereno.

La Menardo pochi giorni fa si è scagliata pesantemente contro Salmo su Instagram:

“Fino ad ora ho mantenuto il silenzio per una questione di privacy. Ho anche evitato di postare cose che potessero ferire per una questione di rispetto. Ma dopo l’ennesima frecciatina da bimbo me ne sbatto. Cosa sento per un quasi quarantenne che ci prova con le mie amiche e posta tipe su Instagram per ricercare attenzioni? In tutta sincerità tanta pena e tanto dispiacere“.