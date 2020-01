Salvo Veneziano, la famiglia del concorrente del Grande Fratello Vip minacciata Dopo l'esclusione di Salvo Veneziano dal programma, la famiglia del concorrente del Grande Fratello Vip minacciata di morte

Salvo Veneziano escluso dal Grande Fratello Vip per frasi sessiste e violente nei confronti di alcune concorrenti che erano insieme a lui nel reality show di Mediaset. La famiglia dell’ormai ex concorrente a Domenica Live racconta l’incubo che vive da quel giorno: i famigliari hanno ricevuto anche minacce di morte.

In occasione dell’ultima puntata del programma Domenica Live condotto da Barbara D’Urso in studio era presente la famiglia di Salvo Veneziano, concorrente del Grande Fratello VIP escluso dalla trasmissione per le sue frasi sessiste nei confronti di Elisa De Panicis.

Moglie e figli del pizzaiolo siracusano non vivono più da quel giorno, dal momento che non passa momento in cui non ricevano minacce di morte.

Anche se Salvo Veneziano ha chiesto più volte scusa per delle parole sicuramente molto violente rivolte a una donna, il pubblico non lo ha assolutamente perdonato. Anche perché è un po’ difficile farlo viste le parole dette. Da qui, però, a minacciare di morte lui e la sua famiglia ce ne passa.

Giusy Merendino, moglie del pizzaiolo, racconta:

“Io non condivido né la forma né il contenuto di queste sue dichiarazioni. Ho manifestato il mio disappunto e l’ho fatto privatamente. Sono abbastanza arrabbiata con lui. Cercavo di camuffare questa mia arrabbiatura perché mi avevano detto ‘aiutalo’ ma paradossalmente gli è arrivata comunque la mia freddezza. Io credo che nella vita è molto più facile additare una persona in un momento di difficoltà, ma penso che sia molto più difficile comprendere e perdonare. Io l’ho perdonato, anche perché conosco mio marito: è sempre stato un bravissimo ragazzo, amico di tutti ed amico delle donne, aiuta le persone in difficoltà. Lui è stato messo alla gogna!”.

Mentre la figlia Laura aggiunge:

“Inizialmente, dopo aver visto il video ero arrabbiata, ma dopo aver visto mio padre stare male, piangere, tutta la rabbia mi è passata perché so che è una persona buona, perché magari la voglia di far ridere l’ha portato ad esagerare ma le sue intenzioni non erano cattive e quindi non si può condannare una persona in questo modo e soprattutto me, mia madre e mio fratello che non c’entriamo nulla. Sapevo stesse scherzando perché lo conosco. Ovviamente il linguaggio non è giustificabile, ma io lo difendo non per quello che ha detto ma per la persona che è a casa, per il padre che è e per i sacrifici che ha fatto per me e la mia famiglia e mi dispiace che le persone lo vedano come un mostro, quando non lo è, anzi. Vederlo stare male mi spezza il cuore!”.