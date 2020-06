Samanta Togni racconta perché ha dato l’addio a Ballando con le Stelle Samanta Togni, famosa insegnante di ballo di Ballando con le stelle, parla del suo addio al programma: "Volevo un altro ruolo, ma Milly Carlucci ha detto no"

Samanta Togni, è tornata a parlare del suo addio al programma Rai Ballando con le stelle in un’intervista rilasciata al Settimanale Vero. L’insegnante di ballo del format Rai, avrebbe chiesto alla conduttrice Milly Carlucci di darle un altro ruolo nel programma, ma non è stata accontentata.

Samanta Togni, la ballerina professionista del programma di danza Ballando con le stelle, avrebbe voluto cimentarsi in nuove sfide ed in nuovi ruoli in questo 2020, ma Milly Carlucci le ha detto di no: “Milly era molto dispiaciuta, mi ha detto che capiva la mia scelta, la mia volontà di crescita, di cimentarmi con qualcosa di nuovo. Le ho detto che se avesse voluto inserirmi nel programma con un nuovo ruolo da studiare, avremmo potuto ragionare assieme su questa cosa. Lei, però, mi ha risposto che non mi immaginava a Ballando in una veste diversa da quella che fino ad allora avevo ricoperto”.

Il 2020 è senza dubbio un anno decisivo e di scelte importanti per la ballerina Samanta Togni. Se da un lato c’è l’addio a Ballando con le stelle, dall’altro c’è il coronamento di un sogno, quello del matrimonio avvenuto lo scorso febbraio con il suo grande amore Mario Russo.

Mario Russo è l’affascinante chirurgo estetico che ha rapito il cuore di Samanta Togni; i due si erano conosciuti ben lontano dalle telecamere, durante un viaggio in treno da Napoli a Roma: “Ci siamo conosciuti in treno Napoli-Roma, uno seduto di fronte all’altra: è il destino. Lavoravo a Napoli, tornavo a Roma sempre per lavoro. Il viaggio si è fatto interessante, diciamo”.

Samanta Togni con occhi innamorati ha raccontato: “Lui ha iniziato a parlare eravamo seduti accanto ad una coppia canadese: abbiamo iniziato a parlare in inglese ma poi abbiamo iniziato a parlare italiano. Poi ho scoperto che era italiano e napoletano, lui mi ha cercata su Instagram e abbiamo iniziato così. Non ci siamo scambiati il numero. Lui lavorava a Dubai, ma ha cambiato tutto: adesso torna tutte le settimane in Italia”.

Una storia da sogno quella dell’ex ballerina di Ballando con le stelle, una di quelle storie romantiche che in molte sognano.