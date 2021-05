Nel corso delle ultime ore è giunta una brutta notizia la quale riguarda Samantha De Grenet. La celebre showgirl si è mostrata sui social con le stampelle ed ha anche spiegato a tutti i suoi fan il motivo. Scopriamo insieme cos’è successo all’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Perché Samantha De Grenet è costretta a camminare con le stampelle? La celebre showgirl si è lasciata andare ad un duro sfogo sul suo profilo Instagram in cui ha raccontato cosa le è accaduto. Stando alle sue parole, sembra che la donna abbia una lesione al menisco e debba sottoporsi ad una lunga terapia.

Non appena Samantha De Grenet si è mostrata con le stampelle a tutti i suoi fan, in tanti sono preoccupati per lei. La celebre showgirl ha pubblicato una foto sul profilo Instagram e nella didascalia ha dichiarato che sarà costretta a portare le stampelle per circa un mese.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha deciso di sottoporsi ad una risonanza magnetica e tramite quest’ultima ha scoperto di avere una lesione al menisco. Più precisamente al legamento collaterale ed edema. La celebre showgirl, in quanto momentaneamente non può ricorrere ad un operazione, dovrà sottoporsi ad una lunga terapia.

Numerose sono state le persone che immediatamente hanno fatto alla donna gli auguri di buona guarigione mostrandole tutto il loro sostegno e conforto. Tuttavia, non è la prima volta che la De Grenet si trova ad affrontare un periodo particolare della sua vita. Infatti alcuni anni fa la donna ha dovuto combattere un cancro al seno.

Non è tutto. La stessa Samantha De Grenet ha deciso anche di raccontare la tragedia vissuta ed il momento in cui aveva scoperto di avere la brutta malattia. Queste sono le sue parole:

Ho sempre fatto prevenzione ed è il motivo per cui sto qui a raccontare la mia storia, così ho deciso di farmi vedere subito e sono andata a fare una mammografia. Faccio la prima parte dell’esame e vedo che la dottoressa era silenziosa, poi mi trasferiscono in un’altra stanza, mi fanno un’ecografia e la seconda dottoressa mi dice ‘Samantha hai un tumore e ti devi operare subito.