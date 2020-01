Samantha Fox a 53 anni è ancora in splendida forma Ha 53 anni ma Samantha Fox è ancora una bellissima donna. E dimostra di essere in splendida forma: quale sarà il suo segreto?

Samantha Fox è una delle icone più belle e famose degli anni Ottanta. La sua voce, il suo volto e anche il suo fisico sono stati l’emblema di generazioni. Oggi ha 53 anni, ma Samantha Fox è ancora una splendida donna. Quale sarà mai il segreto che la cantante nasconde?

Samantha Fox negli anni Ottanta è stata un’icona, anche di stile. La cantante inglese ha conquistato tutti con le sue hit, una tra tutte “Touch me”, che ancora oggi è un tormentone.

Come voleva la moda dell’epoca, aveva i capelli cotonati, indossava minigonne cortissime mettendo in mostra le sue belle gambe e sopra le sue giacche avevano le spalline. È inutile che oggi fate quella faccia inorridita: negli anni Ottanta se non avevi le spalline non eri nessuno.

Tutti la amavano. Per la sua voce, per le sue canzoni e anche per la sua fisicità prorompente. Negli anni Ottanta era una vera e propria icona sexy, amata da tutti gli uomini e imitata da tutte le donne.

E ancora oggi è una donna bellissima. Oggi ha 53 anni, ma non li dimostra proprio. Nessuno direbbe mai di trovarsi di fronte a una signora di mezza età. E’ bella come allora ed è seguitissima sui social.

Su Instagram racconta la sua vita e mostra i suoi look. Come un costume da bagno mozzafiato indossato per le sue vacanze in Thailandia, sull’isola di Phi Phi Island.

Si trova su una barca e sta per dedicarsi un bel bagno rilassante in quelle acque che invitano a fare un bel bagno. Il fisico è sempre prorompente e lo stile è sempre quello da diva sexy, che però è semplice e non ostenta niente.

Qual sarà mai il segreto della sua bellezza longeva che non sembra conoscere crisi nonostante siano già passati i 50 anni? La prossima volta glielo chiediamo!