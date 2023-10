Intervistata a Verissimo, Samira Lui ha detto di non aver mai conosciuto suo padre. Anche quando lei lo ha contattato, lui non ha voluto nemmeno vederla

Silvia Toffanin a Verissimo ha avuto ospite la bellissima Samira Lui, che ha parlato del padre mai conosciuto. Lei ha anche provato a contattarlo quando era più grande, per poter capire perché se ne fosse andato e instaurare anche un minimo rapporto con lui. Ma l’uomo non ha nemmeno voluto vederla. Ecco il racconto della giovane ragazza ai microfoni della trasmissione Mediaset.

Ospite di Verissimo, in onda su Canale 5, nella puntata di domenica 29 ottobre 2023, l’ex partecipante dell’ultima edizione del Grande Fratello non ha parlato solo dell’esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia.

Samira ha voluto anche raccontare aspetti privati della sua vita personale. Forse non tutti sanno che la sua mamma è italiana, mentre il padre è originario del Senegal. Lei non ha mai conosciuto suo padre.

Mia madre mi ha fatto da mamma, papà e amica. Non navigavamo nell’oro, mamma lavorava tanto e io rimanevo con la nonna. Ricordo momenti in cui la vedevo un po’ disperata, tra le bollette, nella paura di non arrivare a fine mese.

Queste le parole di Samira, che poi aggiunge:

Mia madre mi ha sempre parlato bene di mio papà, fino a 18 anni inizio ad avere le mie curiosità, ma neanche mia madre sapeva dove fosse, perché è rimasta sola quando era incinta, lui non era pronto ad affrontare un figlio.

Samira Lui e il padre mai conosciuto: il racconto dell’ex gieffina a Verissimo

Inizio a chiedere a mia mamma di voler vedere una foto. Lei si mette a cercare e per il mio compleanno di 21 anni mi regala una pergamena con le foto di papà, ma io non l’ho aperta perché non avevo il coraggio di concretizzare.

A 23 anni ha deciso di prendere coraggio, contattando una persona che, secondo la madre, era il miglior amico di suo padre.