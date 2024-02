San Valentino da urlo per Chanel Totti: il fidanzato le fa regalo da molti zeri!

Ecco che cosa ha regalato Cristian Babalus a Chanel Totti in occasione di San Valentino

Ieri è stato San Valentino e molte celebrità, oltre alle persone poco note, hanno festeggiato la ricorrenza degli innamorati con la loro metà. Tra questi anche la bellissima Chanel Totti, la quale ha ricevuto un presente estremamente lussuoso dal suo fidanzato.

Chanel Totti e Cristian Babalus

Ecco in che cosa consiste il regalo che la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi ha ricevuto dal suo fidanzato per questa occasione.

Chanel Totti festeggia San Valentino con il suo fidanzato

Una delle giornate più romantiche dell’anno è proprio quella dedicata a San Valentino. Si tratta di un’ottima occasione per trascorrere del tempo in compagnia del proprio partner, magari ricorrendo ad una bella cenetta a lume di candela.

Questo lo sa molto bene Chanel Totti, la bellissima secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi. La ragazza ha approfittato di questa occasione per trascorrere una dolce serata in compagnia del fidanzato Cristian Babalus.

I due sono una coppia da tempo e si sono fatti amare dai loro followers grazie alle storie pubblicate insieme sui social. Sicuramente i due ragazzi si amano davvero moltissimo e non serve una festa come questa per dimostrare l’entità del sentimento che li unisce.

Un regalo da sogno per la bella Chanel

Credits: VH Channel

Per festeggiare la festa dell’amore, i due hanno deciso di recarsi a cena preso il ristorante Mare Blu di Roma, un locale raffinato e molto amato dai vip. L’intento era quello di trascorrere una serata all’insegna del romanticismo, ma di certo la bella Chanel non si aspettava di ricevere un regalo così importante da parte del suo fidanzato.

L’anello di Chanel Totti

Cristian le ha infatti regalato un bellissimo anello di Cartier appartenente alla collezione Love. Si tratta di un gioiello molto bello realizzato da una delle case di moda più apprezzate e costose al mondo. Ovviamente il regalo è stato preceduto da un enorme mazzo di rose rosse.

Da quello che sappiamo esistono varie versioni di questo anello e Cristian sembrerebbe aver scelto la più costosa di tutte per Chanel. L’anello è infatti realizzato in oro bianco e platino e arriva a costare quasi 3.000 euro. Una cifra davvero molto importante che ha lasciato tutti a bocca aperta!