Nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, Sandra Milo ai microfoni di Verissimo racconta perché vorrebbe morire dopo i figli. Così da poter stringere loro la mano per sempre

In una recente intervista Sandra Milo a Verissimo racconta dei suoi figli e dell’affetto che prova per loro. Un amore così grande da aver espresso un desiderio davvero insolito e particolare. L’attrice e showgirl italiana, infatti, ha confessato di voler morire dopo i suoi figli. Il motivo è semplice. Vorrebbe poter stringere la loro mano fino all’ultimo istante, non dovendosi separare da loro prima.

Sandra Milo è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. L’attrice di 90 anni ha parlato di tanti argomenti durante la sua apparizione. Come della scomparsa della sorella, una figura importante nella sua vita, come quella della madre e della nonna.

Siamo cresciute durante la guerra, un tempo difficile in cui c’era sempre la morte attorno a noi, ma questo in definitiva ci ha legate. Eravamo quattro donne che si amavano moltissimo: mia madre, mia nonna, mia sorella ed io. Poi, una alla volta se ne sono andate tutte, ma resta questo amore infinito che ci siamo date è stato un regalo meraviglioso, questo fa essere sempre vicini.

L’attrice ha poti raccontato che ha avuto la fortuna nella sua vita di non essere mai sola, perché aveva sempre qualcuno pronto a volerle bene e a sostenerla.

Non ho mai provato il senso della solitudine, c’era sempre qualcuno con me che mi amava. Tutto sommato sono stata molto fortunata.

Sandra Milo a Verissimo racconta del suo rapporto con i figli

Il pensiero che ho è che voglio vivere tanto per stare vicina ai miei figli. Penso loro abbiano bisogno di me. Questo è anche il senso dell’inutilità, è terribile sentirsi inutili. Quando invece lo sei, senti che la tua vita ha un vero senso, ti senti forte, riesci a fare anche cose apparentemente impossibili, ma c’è una forza nel credere che mi porta a realizzare anche i progetti più difficili.

Queste le parole dell’attrice italiana, che poi aggiunge: