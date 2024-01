Sandra Milo: chi i sono figli Ciro, Azzurra De Lollis e Deborah Ergas

Poche ore fa si è appesa la triste notizia della morte di Sandra Milo che ha segnato l’intera Italia che da tantissimi anni la seguiva in ogni sua avventura. La meravigliosa attrice nonché musa di Fellini si è spenta all’interno della propria abitazione all’età di 90 anni lasciando un vuoto immenso.

A comunicare e confermare la tragica notizia è stata proprio la famiglia di Sandra e i suoi amati 3 figli. Stiamo parlando di Ciro De Lollis, Azzurra De Lollis e Deborah Ergas che fino alla fine hanno tenuto strette le mani dell’attrice fino al suo ultimo respiro.

Di seguito scopriamo insieme chi sono i suoi tre figli partendo dalla loro finanzia, la loro carriera fino ad arrivare alla loro vita privata.

Sandra Milo, chi sono figli Ciro, Azzurra De Lollis e Deborah Ergas

La prima figlia di Sandra Milo è Deborah Ergas nata nel 963 a Milano e da anni svolge il lavoro di giornalista. Quest’ultima è nata dall’amore della famosa attrice con il produttore Moris Ergas. Deborah ormai è diventata una vera e propria giornalista affermata nonché inviata del programma “La Vita in diretta” condotto da Alberto Matano.

Il secondogenito dell’attrice è Ciro De Lellis che ha sempre preferito rimanere lontano dal mondo della televisione e dello spettacolo. Quest’ultimo infatti è convolato a nozze con Vanessa Ceccarini ed ha un bambino di nome Flavio Milo De Lollis.

Infine, abbiamo l’ultima figlia di Sandra ovvero Azzurra De Lollis nata, come Ciro, dalla storia d’amore della Milo con il marito Ottavio De Lollis. La gravidanza dell’attrice prima della nascita di Azzurra non è stata facile e in passato era stata riportata fin da subito dalle grandi testate giornalistiche.

Di lei purtroppo conosciamo poco e niente perché, a differenza della mamma e della sorella più grande, non ha mai voluto lavorare nel mondo dello spettacolo. Sono proprio loro insieme a tutto il resto della famiglia ad aver annunciato la morte di Sandra Milo quest’oggi all’età di 90 anni.