Nella giornata di ieri si è spenta l’indimenticabile Sandra Milo all’età di 90 anni nella sua abitazione. Accanto a lei la sua famiglia che fino all’ultimo non l’ha mai abbandonata e che le ha stretto la mano lasciandola andare nel modo in cui lei aveva da anni chiesto.

La vita privata della famosa attrice è stata costellata di diversi matrimoni finiti in malo modo, di amori meravigliosi ma in particolar modo di tre figli che non hanno mai lasciata sola.

Il suo passato non è mai stato segreto proprio come i suoi amori che nel corso della sua vita hanno avuto un ruolo fondamentale. Di seguito scopriamo insieme quali sono stati i suoi mariti e i suoi più grandi amori.

Sandra Milo, chi sono stati i suoi 4 mariti: l’amore per Fellini e Craxi

La Milo aveva solo 15 anni quando convolò a nozze per la prima volta con Cesare Rodighiero con il quale perso il suo primo bambino poco dopo un parto prematuro. Entrambi decisero di separarsi a distanza di soli 21 giorni dal loro matrimonio ottenendo così l’annullamento dalla Sacra Rota.

Successivamente Sandra si sposò con Moris Ergas da cui nacque sua figlia Deborah, ora nota giornalista e inviata Rai. Il terzo matrimonio invece, avvenne con Ottavio De Lollis da cui nacquero i suoi altri due figli, Ciro e Azzurra.

Infine, abbiamo quello avvenuto nel 1990 con il cubano Jorge Ordonez, nozze che fino ad ora continuano a rimanere misteriose e mai confermate. Tra i tanti amori della famosa attrice c’è quello con Federico Fellini che durò per ben 17 lunghi anni nonostante quest’ultimo fosse sposato con Giulietta Masina.

Un altro suo grande amore è stato quello con Bettino Craxi nato negli anni Ottanta e che duro per ben due anni mentre lei era sposata con Ottavio De Lollis.