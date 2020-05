Sandra Milo incatenata a Palazzo Chigi, Giuseppe Conte la fa entrare È di pochi minuti fa la bizzarra notizia che vede protagonista Sandra Milo: l'attrice 87 enne si è incatenata di fronte a Palazzo Chigi, Conte la fa entrare

L’attrice 87 anni Sandra Milo si è incatenata pochi minuti fa in una transenna di fronte Palazzo Chigi, Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte non appena ha saputo della protesta ha deciso di accogliere la donna e concederle un incontro.

Sono giorni che la donna scalpita per incontrare il Premier, da tempo aveva annunciato lo sciopero della fame, interrotto e ripreso a più mandate. Nello show di Barbara D’Urso, Live – Non è la D’Urso la donna aveva annunciato che aveva in mente un gesto plateale per attirare l’attenzione delle istituzioni politiche.

“Giuseppe Conte mi ha promesso che mi avrebbe richiamata venerdì ma non l’ha ancora fatto, forse lo farà lunedì”. dopo la chiamata non ricevuta la donna aveva annunciato lo sciopero della fame, raccontando però l’epilogo: “Mi ha chiamato, mi ha fatto i complimenti per la mia carriera e mi ha chiesto quale fosse il mio piatto preferito, gli ho risposto spaghetti al pomodoro, e mi ha chiesto di mangiarli. Io l’ho fatto, ma poi ho ripreso il mio sciopero”.

Le proteste di Sandra Milo sono a favore degli artisti e in segno di vicinanza ai lavoratori autonomi e con partita Iva, travolti dalla forte crisi economica dovuta all’emergenza nazionale. Come possiamo leggere nel Tweet di RTL 102.5, al momento la donna ha ottenuto ciò che voleva:

“L’attrice #SandraMilo, che si era incatenata alle transenne che circondano piazza Colonna, è appena entrata a Palazzo Chigi. #Conte, infatti, informato della protesta dell’attrice, ha accettato di riceverla. La Milo, entrando a Palazzo Chigi, ha detto: “è un grande uomo”.

Non ci resta che attendere che la donna esca dal Palazzo per capire qual è stato l’esito dell’incontro con l’amatissimo Premier italiano.