Sandra Milo manda nel panico i conduttori in diretta. L’attrice: “Sto male, non respiro”

Sandra Milo è stata e resta un’icona dello scenario artistico italiano. Alla veneranda età di 88 anni, la Milo non ha affatto perso la sua verve, il suo spirito ironico e l’umorismo. L’attrice di Giulietta degli Spiriti è stata da poco ospite di Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, nella trasmissione radiofonica “Un Giorno da Pecora“.

Fonte studi: una giorno da pecora

Sandra ha raccontato ai suoi ospiti di aver da poco fatto la seconda iniezione del vaccino anti Covid. A questa notizia, i presentatori non hanno potuto non chiederle come si sentisse e se stesse bene. A quel punto la musa di Fellini ha sconvolto tutti mettendo su un siparietto assolutamente credibile e ben recitato.

Sandra ha esordito dicendo: “Ho fatto il secondo stamattina, sto abbastanza bene. Un po’ mi batte il cuore più velocemente, però dai. Oddio, forse non sto bene, oh cavolo, cosa succede, non respiro, aiuto, ah, ah, ah…”. A quel punto la Milo ha finto un malore con tanto di svenimento fittizio, mandando gli ospiti e tutti i presenti nel panico totale.

Subito, in preda alla preoccupazione, tutti si sono attivati: “C’è la figlia? Avete il numero in regia? Sandra? Qualcuno chiami la figlia”. Dopo appena pochi secondi Sandra Milo è subito tornata in collegamento, ridendo sotto i baffi e svelando la marachella: “Ci siete cascati era soltanto uno scherzo. Ve l’ho fatta, sto benissimo“.

Geppi Cucciari, che si era molto preoccupata, ha perso le staffe ed è sbottata: “Ma brutta matta! Ma chi, Ciro? Guarda che non era così inverosimile che ti stesse venendo un colpo. Capisci? Ho capito che non ti passa mai la voglia di ridere, ma non farci questo“. Insomma, per la mitica Sandra Milo passano gli anni, ma la grinta resta sempre attiva, così come la voglia di risate e di leggerezza che l’ha sempre contraddistinta come artista e come donna.