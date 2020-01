Sanremo 2020: Alberto Urso tra i concorrenti, ma il vincitore di Amici Di Maria De Filippi sfoga su Instagram Sanremo 2020: adrenalina alle stelle, Alberto Urso, vincitore di Amici di Maria De Filippi sarà sul palco dell'Ariston

Sanremo 2020: tra i concorrenti di questa edizione ci sarà anche lui, Alberto Urso. Il giovane cantante siciliano vincitore del programma Amici di Maria De Filippi. Il ragazzo, di soli 22 anni, in questi mesi ha riscosso un notevole successo che lo dà tra i preferiti per la vittoria del Festival della Canzone Italiana

A pochi giorni dall’avvio del programma, il ragazzo si è concesso un piccolo sfogo su Instagram. Come saprete, Alberto Urso, è un cantante lirico, un genere ormai poco appezzato soprattutto dai ragazzi più giovani. Proprio a tal proposito il tenore dagli occhi di ghiaccio ha voluto esprimere il suo parere

“Troppe volte mi son sentito dire che il mio genere è antico e passato. Invece credo che, per fortuna, ci siano delle canzoni che vadano al di là del tempo e delle mode. Per questo, un grande classico come quello che sentite, può essere cantato oggi nel 2020 da un ragazzo come me di 22 anni ed essere contemporaneo! ❤️”

Con queste premesse il giovane salirà sul palco dell’Ariston e porterà in alto il suo genere di musica. Quest’anno la sfida è molto difficile, sul palco infatti torneranno cantanti di un certo spessore come Francesco Gabbani, che due anni fa vinse con un pezzo molto originale

Ma è anche il momento di rivedere il rocker Piero Pelù, sul palco torneranno anche Enrico Nigiotti, Morgan, Elodie e a grande sorpresa anche la giovane ereditiera Elettra Lamborghini.

Presente accanto ad Amadeus anche Tiziano Ferro, mentre ad aprire la prima puntata sarà il noto rapper sardo Salmo.