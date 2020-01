Sanremo 2020, Amadeus su Francesca Sofia Novello fidanzata di Valentino Rossi: è stato frainteso? Sanremo 2020, Amadeus su Francesca Sofia Novello fidanzata di Valentino Rossi: frasi sessiste o parole fraintese?

È già polemica a Sanremo 2020 per delle parole che il conduttore e direttore artistico Amadeus ha usato parlando di Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi, tra le co-conduttrici del Festival. Frasi sessiste o le sue parole sono state semplicemente fraintese?

Amadeus ha scelto di circondarsi di tante bellissime donne, che saranno sul palco dell’Ariston insieme a lui a presentare la 70esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Ognuno ha la sua storia, la sua carriera, le sue testimonianze da portare: Diletta Leotta, Antonella Clerici, Francesca Sofia Novello, Emma D’Aquino e Laura Chimenti si alterneranno al suo fianco.

Quando è venuto il momento di presentare durante la conferenza stampa Francesca Sofia Novello, conosciuta da tutti come la fidanzata di Valentino Rossi, ma che lavora come modella di lingerie e ombrellina, il conduttore ha usato parole poco carine. Lui l’avrebbe scelta “per la bellezza, ma anche per la capacità di stare accanto a un grande uomo, stando un passo indietro”.

Le sue parole sono state fortemente attaccate sui social. C’è chi lo accusa di sessismo, di superficialità, di scarsa considerazione della modella, associata solo ed esclusivamente al suo celebre compagno. All’Ansa Amadeus si è scusato e si è detto dispiaciuto se la sua frase è stata interpretata male, ma è stato solo frainteso. E prova a correre ai ripari.

“Un’altra ragazza avrebbe forse potuto ‘cavalcare’ tanta popolarità e invece Francesca ha scelto di essere più discreta, di rimanere più defilata. Tra l’altro Francesca stessa mi ha ringraziato, dicendomi che è proprio così: ‘Ama, sembra che tu mi conosca da anni’. Anche lei è rimasta stupita della polemica”.

Tra l’altro, aggiunge, avrebbe “detto lo stesso anche del compagno di una donna famosa”. Ma Sanremo “è anche questo: ho imparato che bisogna stare attenti a ogni parola”.