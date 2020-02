Sanremo 2020 Fiorello ha uno screzio con Tiziano Ferro e vuole abbandonare il festival Fiorello vuole abbandonare il Festival di Sanremo

Come già detto questo festival non ci fa mancare i colpi di scena. Proprio nelle ultime ore dietro le quinte di Sanremo, Fiorello Rosario minaccia di abbandonare il festival. Pare che dietro le quinte dell’Ariston la tensione stia salendo alle stelle.

C’è stato un battibecco fra Tiziano Ferro e Fiorello Rosario, si dice con toni un po troppo elevati il cantante si sia lamentato delle esibizioni troppo lunghe e trascinate di Fiorello e tutto ciò faccia slittare in un ritardo clamoroso quelle del cantante.

La lamentela pare non sia stata presa di buon grado dallo showman il quale alla luce di tutto questo minaccia di abbandonare in pieno percorso il Festival. Quest’anno nonostante le varie difficoltà e le molteplici cosa da verificare e gestire, Amadeus sta svolgendo un ottimo lavoro, con dati di ascolto molto alti, temi di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne e qualità della musica eccellente, essendo lui anche direttore artistico.

Ora questo screzio non ci voleva. Si tendono i rapporti. Sull’accaduto si pronuncia anche il direttore di Rai uno Stefano Coletta che dice.” senza Fiorello diventiamo tutti orfani a qualsiasi età. lanciamo l’hashtag Fiorello per sempre a sanremo”. Saputo tutto ciò il cantante ha pensato bene di porre rimedio allo screzio creato facendo recapitare un biglietto di scuse nel camerino di Fiorello spiegando il perché di quella frase.

Dopo l’assenza programmata di ieri lo showman questa sera sarà presente sul palco dell’Ariston puntuale come sempre. Grazie ad alcune mediazioni dietro le quinte per calmare gli animi al momento sembra sia tutto sotto controllo ma una cosa l’abbiamo capita da questo festival c’è da aspettarsi di tutto. Quindi tutti incollati al televisore per vedere come va a finire e come sempre buon Festival a tutti aspettando Fiorello Rosario.