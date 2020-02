Sanremo 2020 Morgan inizia ad esibirsi ma Bugo va via, Amadeus e Fiorello gestiscono la situazione Festival di Sanremo 2020 Morgan inizia ad esibirsi ma Bugo abbandona il palco dell'Ariston Amadeus e Fiorello si trovano a dover gestire la situazione

Questa sera ennesimo colpo di scena sul palco dell’Ariston di Sanremo 2020. Antonella Clerici presenta la canzone “sincero” di Morgan. Sulla scalinata si presenta il cantante in prima battuta è solo, dopo qualche istante di esitazione viene seguito dalla sua spalla Bugo che si sta sistemando l’auricolare

L’esibizione ha inizio e sembra tutto tranquillo, ma appena pochi secondi dall’inizio Bugo si alza e lascia il palco lasciando tutti senza parole. Poco prima delle due di notte il conduttore Amadeus si ritrova a gestire l’ennesimo colpo di scen, ma questa volta non è da solo. Il conduttore va dietro le quinte per capire cosa succede e Fiorello si precipita sul palco per intrattenere il pubblico che è visibilmente disorientato.

In realtà durante l’esibizione si nota che Morgan cambia le parole del testo, che sta leggendo da un foglio ricorretto. Si pensa che Burgo sia andato via indignato proprio per questa ragion, come forma di protesta. Nel momento di vuoto lasciato sul palco dalla mancata esibizione, Fiorello non ci fa mancare la sua ironia.

Si precipita anche lui dietro le quinte e quando torna sembra di sapere bene cosa stia succedendo e invece dice:”cavolo non ci ho capito niente, ma una cosa la so è da ottobre che in questo Festival succede di tutto” Amadeus seguito da Antonella Clerici cercano di intrattenere il pubblico.

Ma la situazione è sicuramente imbarazzante e Fiorello rincara la dose: “tranquillo amico mio verrai di certo ricordato per molto tempo, però io consiglierei di finirla qui, senza finale facciamo tutto questa sera e ci leviamo il pensiero” il pubblico ride e la tensione si allevia. Cosi tecnici e dipendenti in poco tempo risistemano il palco, permettendo alla trasmissione di andare avanti. In più di un articolo abbiamo scritto che questo Sanremo ci stava regalando dei momenti piccanti.