Sanremo 2020, tutto quello che c’è da sapere Sanremo 2020, date, cantanti in gara, ospiti e presentatori: ecco tutto quello che c'è da sapere sul Festival della Canzone Italiana

Sanremo 2020, cosa c’è da sapere sulla nuova edizione del Festival della Canzone Italiana? Tutto è pronto, anche perché la nuova edizione, la numero 70, si terrà a inizio febbraio. Sia che siate interessati all’argomento sia se non lo seguirete, forse è meglio conoscere cosa succederà sul palco dell’Ariston.

Il 70esimo Festival di Sanremo si terrà al Teatro Ariston di Sanremo dal 4 all’8 febbraio 2020. La regia sarà di Stefano Vicario, lo stesso regista delle edizioni del 2004, 2005, 2009 e 2012, la scenografia a cura di Gaetano Castelli, assente dal 2012. Come sempre il vincitore sarà il rappresentante per l’Italia all’Eurovision Song Contest 2020, che si terrà a Rotterdam. In questa edizione tornerà la categoria Nuove Proposte.

Conduttori del Festival di Sanremo 2020

Il direttore artistico di Sanremo 2020 è Amadeus, che è anche il conduttore principale che, serata dopo serata, sarà accompagnato da diverse co-conduttrici: Monica Bellucci, Laura Chimenti, Antonella Clerici, Emma D’Aquino, Rula Jebreal, Diletta Leotta, Francesca Sofia Novello, Georgina Rodriguez, Sabrina Salerno, Alketa Vejsiu e Mara Venier (presente nella serata finale).

Concorrenti di Sanremo 2020, Sezione Campioni

I concorrenti in gara nella sezione Campioni sono:

Achille Lauro con Me ne frego

Alberto Urso con Il sole ad est

Anastasio con Rosso di rabbia

Bugo e Morgan con Sincero

Diodato con Fai rumore

Elettra Lamborghini con Musica (e il resto scompare)

Elodie con Andromeda

Enrico Nigiotti con Baciami adesso

Francesco Gabbani con Viceversa

Giordana Angi con Come mia madre

Irene Grandi con Finalmente io

Junior Cally con No grazie

Le Vibrazioni con Dov’è

Levante con Tikibombom

Marco Masini con Il confronto

Michele Zarrillo con Nell’estasi o nel fango

Paolo Jannacci con Voglio parlarti adesso

Piero Pelù con Gigante

Pinguini Tattici Nucleari con Ringo Starr

Rancore con Eden

Rapahel Gualazzi con Carioca

Riki con Lo sappiamo entrambi

Rita Pavone con Niente (Resilienza 74)

Tosca con Ho amato tutto

Concorrenti Sanremo 2020, Nuove Proposte

Tra le nuove proposte, invece:

Eugenio in Via Di Gioia con Tsunami

Fai con Due noi

Fasma con Per sentirmi vivo

Gabriella Martinelli e Lula con Il gigante d’acciaio

Leo Gassman con Vai bene così

Marco Sentieri con Billy Blu

Matteo Faustini con Nel bene e nel male

Tecla Insolia con 8 marzo

Ospiti di Sanremo 2020

Tra gli ospiti già previsti ricordiamo Rosario Fiorello, Lewis Capaldi, Roberto Benigni, Tiziano Ferro, Christian De Sica, Diego Abatantuono, Massimo Ghini, Paolo Rossi, Donatella Finocchiaro, Salmo, Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria, Emma Marrone, Massimo Ranieri, Mika, Dua Lipa, Johnny Dorelli.