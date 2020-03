Sanremo 2021: Amadeus con Jovanotti e Fiorello? Il conduttore Rai Amadeus parla della possibile conduzione di Sanremo 2021 affiancato dal carismatico Fiorello e dal cantante rapper/pop Jovanotti

A febbraio 2020, Sanremo è stato sapientemente condotto da Amadeus, volto noto Rai e presentatore impeccabile. Amadeus non è stato solo conduttore del Festival ma anche direttore artistico, affiancato da Fiorello e dal cantante Tiziano Ferro.

Il successo dell’ultima kermesse sanremese è indiscusso, incredibile l’audience che il conduttore Amadeus ha raggiunto. Disinvolto, simpatico e preparato, Amadeus è riuscito a fare goal senza troppi intoppi e a consacrare quest’ultima edizione del festival. Infatti la 70esima edizione è stata la più seguita di tutte.

Dopo il grande successo ottenuto e riscontrato, sono stati molti a domandarsi se anche l’anno prossimo il Teatro dell’Ariston avrebbe nuovamente visto Amadeus come conduttore. Durante una intervista al Corriere della Sera, il conduttore aveva dichiarato:

“Qualora accadesse mi metterò a pensare a un’idea altrettanto efficace artisticamente”.

A differenza del volto de “I soliti ignoti”, il partner Fiorello aveva così replicato:

“Mi hanno chiesto tante volte di fare Sanremo ma sempre detto di no. Quest’anno sono stato sul palco per quattro serate e non lo avrei fatto con nessun altro, se non con Amadeus. In questo Festival ho dimostrato che il mestiere del presentatore non è il mio. Non avrei mai potuto fare per 5 ore quello che ha fatto Amadeus. Dicono che sono un battitore libero. Un bis? Non posso sono dal podologo”

Ora pare che siano mutate le cose. Infatti non solo Fiorello ma anche Jovanotti potrebbe essere al fianco di Amadeus nella 71esima edizione del Festival di Sanremo. Jovanotti, durante una diretta instagram avrebbe chiesto al conduttore di prendere in considerazione la possibilità di ricalcare il palco dell’Ariston il prossimo anno. Così Amadeus ha risposto : “Solo se lo rifarà Rosario e ci sarai anche tu”.

La replica è arrivata veloce e piena di humor: “Dai pensiamoci, pensiamoci, il Coronavirus cambia tutto”. Non resta quindi che aspettare e vedere se alla fine i tre moschettieri saliranno assieme sul palco.