Sanremo 2021, Amadeus costretto ad interrompere l’esibizione manda la pubblicità. Cos’è accaduto

È il bello della diretta. Quante volte lo sentiamo dire in tv? Nel bene e nel male, la diretta aggiunge un tocco di fascino e vale anche per il Festival di Sanremo 2021. D’altro canto c’è sempre il rischio che qualcosa vada fuori programma.

Sanremo 2021: qualcosa va storto

Durante l’esibizione di questa sera Fasma e Nesli lo hanno “toccato con mano”. Difatti, il microfono di Fasma, il concorrente in gara di questa 71esima edizione, non ha funzionato, ragion per cui ad Amadeus, conduttore e direttore artistico dell’evento, è toccato intervenire e fermare temporaneamente la performance.

Disagi col Microfono

Nel corso del primo ingresso in scena, infatti, Fasma andava avanti a cantare nonostante la sua voce non fosse, purtroppo, possibile sentirla. Il cantante si è guardato intorno a più riprese per capire cosa dovesse fare fino a quando Amadeus non è corso ai ripari, interrompendo lo show e mandando la pubblicità.

Dopo il break pubblicitario, la trasmissione è ripresa regolarmente e l’esibizione dei due è ripartita, stavolta senza alcun tipo di problema. Coppia artistica per una notte, Fasma e Nesli hanno portato al teatro Ariston, nella tradizionale serata del giovedì dedicata alle cover e ai duetti, La fine, brano dello stesso Nesli.

Riflessi pronta

Tutto sommato, nulla di irreparabile. Grazie alla prontezza dei riflessi di Amadeus e all’ottimo lavoro svolto dalla squadra del Festival di Sanremo, l’intoppo ha trovato una rapida risoluzione.

Sanremo 2021: i problemi tecnici ininfluenti in classifica

L’impasse non inciderà in alcun modo sull’esito finale, difatti i componenti dell’orchestra, chiamati a giudicare le varie prove dei concorrenti, hanno già espresso le rispettive preferenze, ancor prima che la puntata andasse in onda. I musicisti hanno avuto modo di sentire più volte i brani e, come ben ha sottolineato Amadeus, lo spirito di approccio allo spettacolo è assolutamente di gioco: un appuntamento leggero e spensierato!