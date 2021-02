Sanremo 2021, perché non ci sono ancora nomi certi tra gli ospiti

Nessuna certezza per Amadeus per quanto riguarda alcuni ospiti. Non ci sono ancora nomi certi

A pochi giorni dall’inizio della 71esima edizione del Festival di Sanremo 2021, sono ancora molti i dubbi che invadono il padrone di casa Amadeus. Il conduttore si presta a guidare una delle edizioni più difficili della storia del Festival della canzone italiana. Ancora poche certezze e molti dubbi soprattutto per quanto riguarda la presenza di alcuni ospiti.

Dopo non poche polemiche suscitate dall’emergenza sanitaria che stiamo vivendo in questo periodo, i telespettatori possono fare un sospiro di sollievo. Infatti, il Festival di Sanremo 2021 ci sarà e andrà in onda rispettando tutte le regole anti-Covid previste dal comitato tecnico scientifico.

Tuttavia, però, sembrerebbe che le continue incertezze sulla messa in onda del Festival abbiano spento l’entusiasmo dei telespettatori e dei fan più fedeli della manifestazione musicale. E a pochi giorni dall’inizio del Festival, per il padrone di casa Amadeus ci sono ancora molti dubbi da risolvere.

Primo fra tutti, la presenza di alcuni ospiti. Infatti, stando a quanto dichiarato dal ‘Fatto Quotidiano’ nomi come Roberto Benigni, Adriano Celentano e Jovanotti sono ancora in dubbio. A questi si aggiungono poi Loredana Bertè, Emma Marrone e Fiorella Mannoia. E a proposito della presenza di Lorenzo Jovanotti come ospite nel Festival, Amadeus ha dichiarato:

Lorenzo se avrà piacere di venire a trovare due vecchi amici non deve che bussare le porte sono aperte.

Ma cosa potrebbe creare dei dubbi in questi artisti riguardo la loro presenza alla manifestazione musicale? Come dichiarato dal ‘Fatto Quotidiano’, quest’anno ci sarebbero dei tagli di 600 mila euro, nonostante gli introiti per le pubblicità.

I nomi certi del Festival di Sanremo 2021

Tuttavia, comunque, nonostante le incertezze di alcuni nomi, sembra essere confermata la presenza al Festival di Sanremo 2021 come ospiti di Ornella Vanoni, i Negramaro e Alessandra Amoroso. Riuscirà dunque Amadeus a far partire il Festival nella totale assenza di dubbi e polemiche? Staremo a vedere.