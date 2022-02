Il Festival di Sanremo 2022 ha chiuso i battenti con la serata finale di sabato che ha visto trionfare il duo Mahmood – Blanco con la loro Brividi. Una vittoria quasi scontata visto lo straordinario successo che stanno avendo da ben prima che iniziasse il Festival. Sul podio con loro Elisa e Gianni Morandi.

Una classifica che almeno nelle prime 3 posizioni non ha subito un netto stravolgimento nella serata finale in cui hanno votato nella prima parte il televoto mentre una volta decretati i 3 finalisti, tutto si è azzerato ed hanno votato sala stampa, giuria demoscopica e pubblico da casa.

Ma come sarebbe andata a finire se a decidere il vincitore del Festival di Sanremo fosse stato esclusivamente il pubblico da casa con il televoto?

Leggendo i dati resi noti il televoto da casa ha dato un 54% di voti per il duo Mahmood – Blanco, poi un 23% per Gianni Morandi e un 21% per Elisa. Sono stati poi i voti di sala stampa e demoscopica a far andare al secondo posto Elisa e al terzo Morandi mentre nessun dubbio sulla netta vittoria di Mahmood e Blanco.

Fonte: Rai

Sanremo 2022: la classifica generale solo con il televoto

Questo per quanto riguarda la fase finale con i soli 3 finalisti a contendersi la vittoria. Ma se a votare fosse stato solo il televoto il podio sarebbe rimasto uguale? la risposta è no. La classifica generale solo con il televoto avrebbe portato al terzo posto Irama che ha avuto il 12% di voti a discapito di Elisa che si è fermata al 10%.

Qualche cambiamento ci sarebbe stato anche nelle ultime posizioni della classifica. All’ultimo posto sarebbero finite Le vibrazioni che sono stati quelli che hanno preso meno voti da casa in assoluto.

Tananai che poi è finito ultimo con il televoto avrebbe scavalcato anche Giusy Ferreri finendo terzultimo.