Sanremo 2022, Ditonellapiaga come mai ha scelto questo nome d’arte?

È stata una delle sorprese di questo Festival di Sanremo 2022, Ditonellapiaga ha letteralmente conquistato il pubblico. In coppia con Donatella Rettore con la loro “Chimica” hanno acquistato anche la Sala Stampa.

Nella classifica generale le due si sono classificate al settimo posto e la loro hit gira già su tutti i social. Le due donne stanno letteralmente conquistando tutti e non si esclude una finalissima sul podio anche per loro.

Ma cosa sappiamo di Ditonellapiaga? La ragazza è giovanissima, romana classe 1997 è stata una rivelazione della kermesse sanremese. In tanti avranno pensato che il suo nome d’arte sia piuttosto strano, ed effettivamente è così.

Ma da cosa deriva la scelta di questo nome? Ospite a Oggi è Un altro Giorno di Serena Bortone, la cantante ha confessato

Il mio nome è nato dal mio nome Instagram, è una storia poco poetica ma molto da generazione z. Mi suonava bene all’orecchio, è bizzarro e provocatorio come la mia musica. Volevo trovare un nome che fosse un po’ un alias per tutte le mie bizzarrie che ho messo nel disco.

Non solo, anche in un’altra intervista rilasciata a Rolling Stone, Margherita Carducci, questo il vero nome dell’artista, è entrata più nel dettaglio.

Nella ricerca dell’identità di questo progetto artistico, non riuscivo a trovare un nome che rispecchiasse me e la mia musica. Su Instagram, che per la mia generazione è una sorta di avatar della persona e della vita, cambiavo nome ogni mese, divertendomi a giocare con le assonanze. Mentre componevo le prime canzoni di questo EP, avevo scelto Ditonellapiaga e un amico mi fece notare che funzionava: così me lo sono tenuto.