Sanremo 2022, Donatella Rettore contro i vertici Rai: “ci sono figli e figliastri”

Sanremo 2022 si è concluso con la vittoria di Mahmood e Blanco ma a scatenare diverse accuse nei confronti del Festival e in particolar modo di Amadeus e i vertici Rai è Donatella Rettore. La famosa cantante quest’anno ha cantato sul palco dell’Ariston insieme a Ditonellapiaga portando sul palco il loro brano ‘Chimica’.

A scatenare la rabbia di Donatella però, è stata la serata in cui gli artisti si sono esibiti portato delle cover. Senza nessun mezzo termine l’artista ha così attaccato i vertici Rai e il direttore artistico Amadeus parlando di preferenze e di ‘figliastri’.

La cantante dopo essersi classificata sedicesima ha rilasciato un’importante intervista al quotidiano romano Il Messaggero dove ha parlato di Giani Morandi. Secondo Donatella Rettore infatti, il suo collega avrebbe avuto un occhio di riguardo rispetto a tutti gli altri concorrenti in gara a Sanremo.

Affermazioni mirate e pungenti che la cantante non si è risparmiata nei confronti del grande artista, di Amadeus e anche di tutto il palinsesto Rai. Questo importante argomento inoltre, ha creato non poca tensione durante la conferenza stampa, scatenando il disappunto del noto conduttore.

Sanremo 2022 Donatella Rettore si scaglia contro i vertici Rai

La quarta serata del Festival di Sanremo ha visto protagoniste le amate cover. Gianni Morandi ha partecipato insieme a Jovanotti eseguendo un medley dei famosi brani ‘Occhi di ragazza’, ‘Un mondo d’amore’, ‘Penso positivo’ e infine ‘Ragazzo fortunato’.

Donatella Rettore ha così spiegato che a differenza del suo collega, lei non ha potuto scegliere le cover da cantare, limitandosi a interpretare ‘Nessuno mi può giudicare’ insieme a Ditonellapiaga. “Figli e figliastri? Evidentemente sì. Io non sono un’istituzione come Morandi e Jovanotti” ha dichiarato la cantante all’interno dell’intervista.

Inoltre, la stessa Rettore ha commentato anche lo sbaglio da parte di Gianni nell’aver pubblicato erroneamente il brano sul suo profilo Instagram. “Se io faccio un post su Facebook o Instagram me ne assumo la responsabilità e agisco di conseguenza. Non come quelli che prima mettono sui social un pezzo di canzone destinata a Sanremo e poi ‘oh, ho sbagliato, scusatemi, sono uno sbadato’ e cose così. Ma dai” termina la cantante.