Sul palco del Festival di Sanremo 2023 dare il 5 a Gianni Morandi e alle sue manone giganti, che spesso sono state protagoniste di meme indimenticabili, sembra una moda per i cantanti in gara. Ma cosa significa dare un Gimme Five al grande cantante italiano? Ti diamo un piccolo indizio: c’entra qualcosa il FantaSanremo, con il quale da qualche edizione ci divertiamo insieme ai concorrenti in gara (con buona pace di Amadeus!).

Al termine della sua esibizione, dopo la prima gaffe di Amadeus a Sanremo 2023, il giovane cantante gIANMARIA, appena scambiato per Sangiovanni a detta dei social maligni (anche se il conduttore ha tentato di correggere il tiro con una battuta pronta) è corso da Gianni Morandi tornato sul palco per dargli il 5.

Amadeus, vedendo questa scena, si è lasciato sfuggire una frase, dicendo al concorrente che sa benissimo perché ha voluto fare Gimme Five con Gianni Morandi. E anche noi sappiamo a cosa allude. gIANMARIA sta cercando di aiutare chi lo ha scelto al FantaSanremo a guadagnare punti.

Per chi non lo sapesse il FantaSanremo è un contest parallelo al Festival della Canzone italiana. Prima dell’inizio della kermesse canore, i partecipanti hanno formato la loro squadra, optando per 5 dei cantanti in gara.

Esiste un regolamento secondo il quale, per alcuni determinati gesti fatti, frasi dette, commenti rilasciati nei giorni del Festival, i cantanti guadagnano punti. E li fanno guadagnare, ovviamente, a chi li ha inseriti nel proprio team. L’anno scorso ha vinto Emma!

Sanremo 2023, dare il 5 a Gianni Morandi fa guadagnare 10 punti

Tra i vari punti previsti (come ad esempio 30 se parte nel pubblico il trenino Maracaibo o altri se parte un’invasione di palco non programmata), 10 vanno al cantante che batte il cinque a Gianni Morandi.

Ovviamente gli organizzatori del FantaSanremo sottolineano di fare attenzione alle manone del cantante. Ed è interessante sapere che anche battere il 5 con la statua di Mike Bongiorno dà 10 punti, mentre correre sul lungomare con Morandi ben 20.