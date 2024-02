Sanremo 2024 e lo strano ingresso sul palco di Annalisa: non è scesa dalla scala come gli altri artisti

In questa serata sta andando in onda la prima puntata del Festival di Sanremo 2024 e proprio pochi minuti fa, sul palco dell’Ariston è entrata la cantante Annalisa. Quest’ultima ha fatto dei record davvero importanti con i suoi brani in questi ultimi mesi, però in pochi hanno notato ciò che ha fatto questa sera.

CREDIT: RAI 1

La famosa cantante, uscita proprio dal programma di Maria De Filippi, Amici, in questa edizione è in gara con la canzone Sinceramente. Alla fine della sua esibizione ha avuto anche una standing ovation dal pubblico.

Tuttavia, è proprio il suo ingresso che ha lasciato a bocca aperta perfino Amadeus, il conduttore. Questo perché la ragazza invece di scendere la scala, come tutti gli altri, è entrata dall’ingresso laterale. Questo suo gesto però, ha penalizzato il FantaSanremo, perché si prende un -5 punti.

CREDIT: RAI 1

Amadeus le ha subito chiesto il motivo di questa scelta e la cantante, gli ha detto che aveva intenzione di sorprenderlo ed è davvero ciò che ha fatto! Sono in pochi ad aver notato, ma ovviamente ha lasciato di stucco anche tutti i presenti.

Il significato della canzone di Annalisa, a Sanremo 2024

CREDIT: RAI

Per Annalisa questa è la settima partecipazione a Sanremo. L’ultima risale proprio al 2021. In questa occasione ha portato la canzone Sinceramente, che in realtà ha un significato davvero importante.

Il brano portato in gara parla della voglia e la libertà di essere sempre sé stessi in ogni momento della vita. Lei si esibita come ottava artista, prima di lei sono ben 7 le canzoni ascoltate da tutti i presenti, ma anche dal pubblico a casa.

CREDIT: RAI 1

Per il momento, ancora adesso non si conosce il motivo per cui la famosa cantante ha scelto di entrare dall’ingresso laterale e non è scesa dalla scale, come fanno quasi tutti gli artisti ed anche gli ospiti di Sanremo. Ora non ci resta che aspettare spiegazioni, proprio dalla stessa Annalisa o anche da Amadeus, che riesce a dare un motivo su questo dettaglio.