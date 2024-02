Sanremo 2024, sul caso Travolta, la Rai: “Faremo chiarezza, siamo parte lesa”

Non si calmano le acque dopo il caso scoppiato sul palco (e fuori dal palco) di Sanremo. Qui sarebbe andato in scena John Travolta in un clamoroso caso di presunta pubblicità occulta riguardante le scarpe U-Power indossate dall’attore americano. Dopo la mancata firma della liberatoria per le scene del Ballo del Qua Qua con Fiorello e Amadeus e le critiche successive, la vicenda continuerà probabilmente in tribunale.

Le dichiarazioni del direttore dell’Intrattenimento di Prime Time, Marcello Ciannamea, sottolineano come fosse chiaro l’accordo stipulato con John Travolta e la sua agenzia, la società Divina Luna.

Il contratto che abbiamo stipulato con John Travolta e con la sua agenzia, la società Divina Luna, prevede espressamente l’impegno da parte loro a non inserire in trasmissione e non portare sul palco elementi aventi direttamente o indirettamente una valenza pubblicitaria.

Tale accordo impone chiaramente l’impegno contrattuale da parte dell’attore e della sua agenzia a evitare l’inclusione, durante la trasmissione e sull’Ariston, di prodotti e oggetti di qualsivoglia natura che possano costituire una chiara pubblicità. Il contratto parla chiaro: “sia direttamente che indirettamente”.

La precisazione giunge in questo polverone sanremese che porta al centro il controverso caso Travolta. Il celebre attore di Hollywood è salito sul palco indossando calzature di cui è testimonial dal 2023. Amadeus aveva dichiarato in conferenza stampa, quasi scusandosi, che “non erano neanche chiaramente riconoscibili”. Il patatrac, però, resta, il caso è partito, mediaticamente e, forse, legalmente.

La Rai si considera anche parte lesa in questa situazione e ha annunciato l’intenzione di intraprendere azioni legali per chiarire la questione dell’ipotetica pubblicità occulta. L’intero caso ha suscitato notevole interesse. Alcune voci non ancora confermate suggeriscono un pagamento di un milione di euro per l’apparizione di John Travolta. Non si tratta di una cifra da parte della Rai. Si parlerebbe, infatti, di un pagamento arrivato direttamente dalla società U-Power. Tutto quanto sarà oggetto di successivi e approfonditi controlli.

Durante una conferenza stampa, Ciannamea ha ribadito il rispetto degli accordi contrattuali e ha dichiarato che: