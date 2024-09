Sanremo 2025, le novità proposte da Carlo Conti: l’annuncio in diretta al TG1

Poco fa Carlo Conti ha parlato per la prima volta di quello che sarà Sanremo 2025. Il presentatore ha infatti preso parte all’edizione serale del Tg1 parlando di tutto quello che si verificherà nella kermesse sanremese che verrà da lui condotta quest’anno.

Ecco gli ultimi dettagli.

Carlo Conti e le novità di Sanremo 2025

Nell’edizione delle 20 del Tg 1 abbiamo potuto assistere all’intervento di Carlo Conti che ha parlato per la prima volta di quello che sarà il Festival di Sanremo 2025. Il conduttore ha parlato di un’edizione che sarà davvero ricca di emozioni e novità, alcune delle quali riguarderanno i più giovani.

Il conduttore di Tale e Quale Show ha fatto sapere che sono già pervenute moltissime proposte e sono davvero tante le canzoni che i Big vorrebbero portare in gara. Ricordiamo che i nomi degli artisti che prenderanno parte al Festival verranno annunciati al Tg1 a dicembre.

Tra le novità della nuova kermesse canora la data di trasmissione, che vedrà il Festival svolgersi dall’11 al 15 Febbraio 2025. Saranno quindi cinque le serate dedicate alla musica e come al solito una di queste vedrà gli artisti cimentarsi con delle cover.

Nuova proposta per i giovani e la conduzione di Alessandro Cattelan

Carlo Conti ha pensato di riportare in piazza le Nuove Proposte mentre sappiamo di per certo che i Big in gara saranno 24. La gara cover farà parte di un circuito diverso che non influirà sulla proclamazione del vincitore del Festival.

Per quanto riguarda Sanremo Giovani, invece, ci sono importanti novità. I giovani artisti in gara dovranno esibirsi e sostenere varie selezioni che permetteranno di decretare i finalisti. Solamente sei di loro avranno la possibilità di arrivare a cantare sul palco dell’Ariston.