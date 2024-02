Sanremo 24, cosa c’è nella borsetta che Loredana Bertè porta con sé sul palco? Si scopre solo ora

Senza ombra di dubbio Loredana Bertè si prepara ad essere una delle protagoniste indiscusse di questa 74esima edizione del Festival di Sanremo. L’artista è infatti tra i Big in gara con il brano ‘Pazza’ e in questi giorni sta facendo molto parlare di sé non solo per la sua canzone ma anche per i look sfoggiati sul palco dell’Ariston.

Ancora una volta Loredana Bertè si conferma regina di stile. I look con cui la cantante è salita sul palco dell’Ariston sono stati promossi a pieni voti dagli esperti che hanno elogiato l’artista considerandola come un’icona di stile. Forse non tutti lo hanno notato, ma la cantante si è esibita sul palco più famoso d’Italia con una borsetta che ha attirato l’attenzione di tutti i telespettatori del Festival di Sanremo.

Sanremo 24: ecco svelato il contenuto della borsetta di Loredana Bertè

Per la sua avventura al Festival di Sanremo, Loredana Bertè si è affidata alla famosissima casa di moda Valentino. E se nella prima serata ha deciso di sfoggiare un abito a effetto camicia con una gonna corte, nella seconda serata è ha optato per un look total white.

In entrambe le serate tutti non hanno potuto fare a meno di notare nei look sfoggiati da Loredana Bertè un dettaglio: una borsetta nera di pelle. L’accessorio sfoggiato sul palco dell’Ariston non è passato inosservato e molti si sono interrogati sul contenuto presente nella borsa. Stando alle indiscrezioni, pare che al suo interno l’artista avrebbe messo il bodypack, ovvero un trasmettitore a cui sono collegati i microfoni.

Credit: loredanaberteofficial – Instagram

Non è la prima volta che Loredana Bertè ricorre ad una soluzione del genere. Anche nel 2022 la cantante aveva fatto la stessa cosa, affermando che la sua idea era molto originale e comoda, dal momento che i fili non pendono sugli abiti ma sono nascosti nella borsa.