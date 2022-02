Sanremo incidente in platea durante la quarta serata condotta da Amadeus e dalla co-conduttrice Maria Chiara Giannetta. Il Festival della musica italiana 2022 sta per giungere al termine con l’ultima puntata che vedremo andare in onda questa sera su Rai 1.

Nonostante il suo grandissimo successo, nel corso delle dirette non sono mancati alcuni piccoli incidenti avvenuti sia sul palco, dietro le quinte e infine in platea. L’ultimo sfortunato evento che ha colpito Sanremo è avvenuto proprio durante la puntata di ieri sera.

A riportare l’inaspettata notizia è il portale di Davide Maggio in cui è riportato un’incidente che ha coinvolto una signora della platea. Il tutto sarebbe accaduto pochissimi secondi dopo l’esibizione sul palco di Irama e del suo collega Gianluca Grignani.

Insieme i due cantanti hanno portato sul palco dell’Ariston la cover ‘La mia storia tra le dita’ che ha coinvolto con entusiasmo e con passione tutto il pubblico e i telespettatori a casa. Il duo durante la loro canzone, si è mosso per gran parte della platea conquistando grandissimi applausi e commenti positivi.

I sorrisi e l’entusiasmo però sono durati ben poco a causa di un incidente che ha coinvolto una signora della platea. Quest’ultima infatti, è stata trasportata al pronto soccorso senza che i telespettatori a casa si accorgessero di nulla.

Sanremo incidente in platea: donna finisce al pronto soccorso

Come ha riportato il portale di Davide Maggio, la donna è stata colpita dalla caduta accidentale di un obiettivo che un fotografo stava utilizzando dalla galleria. La signora che si stava godendo le varie esibizioni ha dovuto abbandonare la platea per essere accompagnata al pronto soccorso.

Nonostante l’ennesimo piccolo incidente, Amadeus ha deciso di proseguire la quarta puntata dando spazio alle nuove cover e agli artisti in gara. Il conduttore infatti, ha preferito non raccontare ai telespettatori cosa fosse appena accaduto per non portare ulteriore tensione all’interno del Teatro Ariston di Sanremo.

La signora accompagna in ospedale ha svolto tutti gli accertamenti del caso e sembra non aver riportato nessun danno grave. Fortunatamente quest’ultima oltre alla botta ricevuta e al grande spavento sta bene e potrebbe tornare in platea per godersi l’ultima puntata di Sanremo.