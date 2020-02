Sanremo, Morgan minaccia di non esibirsi Sanremo 2020, il cantante Morgan minaccia di non esibirsi perché avrebbe chiesto più volte di provare il pezzo di questa sera "Canzone per te" di Sergio Endrigo.

Sanremo 2020, il cantante Morgan minaccia di non esibirsi perché avrebbe chiesto più volte di provare il pezzo di questa sera “Canzone per te” di Sergio Endrigo.

Durante la conferenza stampa Amadeus e Stefano Coletta, il direttore di Rai 1, hanno risposto alle domande dei giornalisti riguardo questa vicenda: “Massima disponibilità per farlo entrare in scena al meglio, quindi confidiamo che vadano in scena”.

Il cantatore questa sera sarà in gara insieme a Bugo e potrebbe non presentarsi sul palco del Teatro Ariston per la terza serata dei duetti perché avrebbe chiesto di provare più volte il pezzo di questa sera.

Il direttore artistico è conduttore Amadeus ha assicurato a Morgan la totale libertà interpretativa ma ha spiegato che ci sono dei tempi tecnici che richiedono di essere stringenti:

“Da parte mia, Morgan ha la totale libertà. È un interprete, insieme a Bugo, insieme devono decidere cosa cantare e come interpretarlo. Aveva espresso il desiderio di dirigere l’orchestra e mettere la tastiera in un certo punto. Io ho dato lui la totale libertà. L’unica cosa che ho fatto è che due, tre artisti cantassero la stessa canzone. Giudica l’orchestra, non altre persone. L’orchestra giudica perfettamente esibizioni e arrangiamenti. Se ha fatto le prove? Non so se lui le ha già fatte”.

Anche il direttore di Rai 1 Stefano Coletta ha voluto dire la sua su questa vicenda spiegando che attualmente le prove dei cantanti sono in corso e che cercheranno di fare il possibile per far provare tre volte il pezzo a Morgan:

“Ha inviato una lettera ufficiale, diciamo il desiderio di Morgan è provare più volte la canzone. Come ha detto il vicedirettore Fasulo, le prove sono già in corso al Teatro Ariston, stiamo valutando se c’è possibilità. Lui crede tre possibilità di prove, lo chiedono anche gli altri, poi però dobbiamo andare in onda. Massima disponibilità per farlo entrare in scena al meglio, quindi confidiamo che vadano in scena”.

Il cantautore in una lettera aperta inviata a Stefano Coletta ha esplicitamente chiesto tre prove prima dell’esibizione e di poter utilizzare il maestro Valentino Corvino come assistente durante la preparazione dell’orchestra.

Morgan verrà accontentato? Questa sera lo vedremo salire sul palco?