Sanremo, uomo colpito da infarto durante le esibizioni In queste ore tutti i siti stanno riportando la notizia che ieri durante la seconda serata del Festival di Sanremo, un uomo di 42 anni è stato colpito da un infarto.

Fortunatamente l’intervento immediato dei medici ha permesso che la situazione non degenerasse, infatti il tutto è avvenuto nel massimo riservo tanto che l’accaduto non è stato comunicato in diretta.

Il fatto è avvenuto di preciso all’una di notte, quando la seconda serata del Festival stava volgendo al termine.

Questa vicenda è accaduta proprio ieri sera durante la seconda serata della 70 esima edizione del Festival di Sanremo. Un uomo di 42 anni si sarebbe sentito male ed i medici hanno accertato che si trattava di un infarto. Secondo le prime notizie, l’accaduto sarebbe avvenuto poco dopo l’esibizione di Tiziano Ferro e prima di quella del rapper Junior Cally.

Il sito Leggo è stato il primo a riportare questa notizia ed ha anche riportato la testimonianza di chi era presente in quel momento:

“Amadeus stava per annunciare l’esibizione di Junior Cally quando una persona ha accusato un malore. Abbiamo temuto il peggio”. Qualcuno in sala ha immediatamente avvertito i soccorsi, e nel giro di pochi minuti è giunta un’ambulanza del 118 con i medici e i sanitari che sono entrati in teatro ed hanno soccorso il 42enne.

Nessuno ha comunicato cosa stava accadendo tra gli spettatori e nemmeno il pubblico dal casa se ne era accorto, il tutto è stato gestito prontamente dal personale medico e dallo staff che era presente nel teatro. Tra il pubblico presente non si era diffuso il panico e la disperazione.

All’uomo è stato praticato in sala un elettrocardiogramma e poi è stato trasportato presso il locale infermiera del teatro. A quel punto, è stato stabilizzato in ambulanza e trasportato in codice rosso nell’ospedale della cittadina Ligure dove è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti. Fortunatamente, l’uomo è stato salvato in tempo e tutt’ora si trova ricoverato in ospedale.