Sanremo2024, la rivelazione choc della cantante su Annalisa: “Innamoratissima di lei”

In occasione di un’intervista rilasciata a Radio Italia, BigMama si è resa protagonista di una clamorosa rivelazione nei confronti di Annalisa. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Senza alcuna ombra di dubbio, BigMama è stata una delle cantanti in gara più chiacchierate e amate del Festival di Sanremo 2024. L’artista ha dominato il palco del teatro Ariston lasciando la platea senza parole. A Sanremo 2024 ha dimostrato di essere una cantante rivoluzionaria nel contesto musicale. Infatti, è stata la prima a dichiararsi apertamente queer lottando sempre a favore della libertà di esprimere se stessi.

Di recente, l’artista si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni in occasione di un’intervista a Radio Italia con la TikToker Cecilia Cantarano. L’intervista in questione consisteva in un gioco in cui la protagonista doveva rispondere a delle domande con “molto d’accordo”, “in disaccordo” e “molto in disaccordo”.

Quando le è stato chiesto se tra i cantanti in gara ce ne fosse uno per cui da piccola aveva una cotta, BigMama ha risposto di essere stata innamorata di Annalisa:

Molto d’accordo. Devo dire chi? Si tratta di Annalisa. Io ero innamoratissima di Annalisa, mi piaceva tantissimo

BigMama: il monologo a Le Iene