Sanremo24, Amadeus rivela nuovi retroscena sul caso John Travolta: le sue parole

Non si placano le polemiche sulla partecipazione di John Travolta nella 74esima edizione del Festival di Sanremo. In occasione dell’ultima conferenza stampa della manifestazione canora, il direttore artistico Amadeus ha rivelato ulteriori retroscena in merito a questa vicenda che da giorni sta facendo chiacchierare la maggior parte dei principali giornali. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Amadeus ha risposto alle domande dei giornalisti in occasione della conferenza stampa della quinta e ultima serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo. L’inviato di Striscia la Notizia ‘Pinuccio’ ha rivolto al direttore artistico alcune domande in merito alla vicenda legata a John Travolta. Queste sono state le parole di Amadeus alla domanda dell’inviato di Striscia in merito a come sono avvenuti i contatti e le trattative con l’attore:

Io volevo dare risalto soprattutto alla musica e non ho portato grandi ospiti internazionali e le uniche due serate erano per me quelle del mercoledì e del giovedì. Avevo già contattato Russell Crowe personalmente e mi mancava il mercoledì. Quando mi hanno offerto John Travolta, avevo detto no e lo ammetto, perché non avevo serate vuote perché all’inizio mi era stato proposto il sabato.

E, continuando con il suo discorso, Amadeus ha poi aggiunto:

Mi è stato risposto attraverso chi lo rappresenta: ‘scegli tu la serata’. Vedendo la disponibilità e il costo a rimborso spese, ho detto: ‘l’unica serata è il mercoledì’. Questa è stata la trattativa unica fatta da me lato artistico. Tutto il resto, sul contratto eccetera, non mi riguarda e non me ne sono occupato.

Queste invece sono le dichiarazioni di Marcello Ciannamea in merito alla vicenda che ha coinvolto John Travolta in merito alla pubblicità ‘occulta’: